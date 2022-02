Fußgängerin von Auto erfasst: 31-Jährige nach Unfall in Ulm verletzt

Ein 23-jähriger Autofahrer soll die Frau übersehen haben. Beim Abbiegen erfasste er sie.

Bei einem Unfall am Montag ist eine 31-Jährige leicht verletzt worden. Die Fußgängerin wurde nach Angaben der Polizei von einem Autofahrer übersehen. Dessen Wagen erfasste sie.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr. Der 23-Jährige fuhr mit seinem Nissan in der Söflinger Straße und bog nach rechts in die Kässbohrerstraße ab. Dabei übersah er die 31-jährige Fußgängerin. Das Auto erfasste sie mit der Stoßstange. Die Frau fiel auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. Am Nissan entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. (AZ)