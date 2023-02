Galerie im Kornhauskeller zeigt neue Sichtweisen

Plus Um verschiedene Sichtweisen geht es aktuell bei der Ausstellung "Blickwechsel". Mit dabei sind Werke des 2015 verstorbenen Ulmer Künstlers Martin Krampen.

Werke von zwei Künstlern und einer Künstlerin, alle aus Ulm, bilden die neue Ausstellung in der Galerie im Kornhauskeller (Pro Arte Ulmer Kunststiftung) mit dem beziehungsreichen Titel "Blickwechsel – drei verschiedene Sichtweisen". Und nicht nur der Blick ist jeweils ein anderer, sondern auch die Art der gezeigten Kunst. Sind es vom 2015 verstorbenen Martin Krampen insbesondere Decollagen, so präsentiert Reintraut Semmler vorwiegend klassische Fotografie, während Udo Hudelmaier mit zeitbasierter Medienkunst aufwartet. Krampen wäre im März 95 Jahre alt geworden und Semmler, seine langjährige Lebensgefährtin, feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag, ohne zu verraten, welchen. Diese zwei Daten bildeten die Grundlage für die Ausstellung.