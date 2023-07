Ulm

Galerie Meinlschmidt zeigt "Junge Kunst" in Ulm

Johannes Ehemann ist einer von zwei Künstlern, deren Werke aktuell in der Galerie Meinlschmidt in der Dreikönigsgasse zu sehen sind. "Raufaser" ist eines von Ehemanns Lieblingstücken.

Plus Seit Kurzem gibt es eine neue Galerie in Ulm. Aktuell stellen dort zwei junge Künstler aus, die jeweils am Beginn vielversprechender Karrieren stehen.

Kunstinteressierte haben nun noch einen Anlaufpunkt in der reichen Ulmer Galerienlandschaft. Die Balinger Galerie Meinlschmidt eröffnete eine Dependance in der Dreiköngisgasse – beste Lage, die auch viel Laufkundschaft in die Galerie spült, freut sich Kunsthistorikerin Sabine Heilig, die die Ausstellungen in Ulm verantwortet.

Aktuell ist in der neuen Galerie Meinlschmidt die Ausstellung "Junge Kunst – Johannes Ehemann, Romulo Kuranyi" zu sehen – mit Werken zweier junger Kunstschaffender, die sich durchaus schon einen Namen in der Szene gemacht haben. Beide stellen das erste Mal in Ulm aus. Der 26-jährige Johannes Ehemann zeigt in der kleinen Ausstellung eine breite Auswahl seiner Werke. Ihm gehe es darum, neue Formen zu entwickeln, Formen neu zu interpretieren, und auch um Illusionen. Seine Werke seien zum Teil auch eine Mischung aus Skulptur und Malerei. In Ulm zeigt er viele Werke, die an Textiles erinnern, sein Lieblingsstück sei aber "Raufaser", das an sich überlagernde grüne Bänder erinnert.

