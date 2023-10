Galerienrundgang: Von der Flüchtlingsrettung bis zur Weltenrettung

Drei Galerien in Ulm zeigen höchst unterschiedliche Ausstellungen. Zweimal steht der Mensch im Mittelpinkt, einmal geht es um die gefährdete Natur.

Momentan gibt es in Ulm wieder einige sehenswerte Ausstellungen, von denen wir uns drei herausgepickt haben, die so unterschiedlich sind, wie sie unterschiedlicher nicht sein können: die Fotodokumentation „Jedes Leben zählt“ im Kunstpool, in der es um die Arbeit von Sea-Eye bei der Seenotrettung im Mittelmeer geht, „Akt in der Kunst“ von mehreren Künstlern und Künstlerinnen in der Künstlergilde und „Veränderungen“ von Hannelore Weitbrecht in der Galerie im Kornhauskeller.

Die Fotoausstellung „Jedes Leben zählt“ ist Teil der Ulmer Friedenwochen und zeigt, wie Mitglieder der Organisation Sea-Eye bei verschiedenen Rettungseinsätzen flüchtende Menschen im Mittelmeer aus oft seeuntauglichen, überfüllten Booten bargen und so wohl vor dem Ertrinken bewahrten. Verschiedene Fotografen haben die klein- bis mittelformatigen Farbbilder geschaffen und dabei die Rettungsaktionen aus verschiedenen, aber immer unaufdringlichen und die Menschenwürde soweit wie möglich achtenden Blickwinkeln aufgenommen. „Beim Betrachter sollen Gefühlswallungen vermieden werden“, erklärt der Mitgestalter und Kunstpool-Macher Reinhard Köhler. „Die Ausstellung soll nüchtern dokumentarisch sein.“

Die schwierige Flüchtlingsrettung auf hoher See

Alleine in diesem Jahr hat die Besatzung des Schiffes "Rescue" bis Mitte August 2200 Flüchtende gerettet, was im Kunstpool mit einer Installation dokumentiert wird. In einer auf dem Boden liegenden Karte des Mittelmeeres ist eine Röhre angebracht, in die 2200 kleine Holzkreuze gefüllt wurden. Die Ausstellung, an der das Kunstwerk Ulm, die AG West, der Verein für Friedensarbeit und Jugend Aktiv mit Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Ulm mitgearbeitet haben, zeigt einerseits die miserablen Bedingungen für die Flüchtenden auf See, aber auch, unter welchen Bedingungen die ehrenamtlichen Retter zusammen mit der professionellen Schiffscrew ihre Missionen bewältigen. Für die Ausstellung hat die Organisation Sea-Eye Material zur Verfügung gestellt und bei der Umsetzung der Ausstellung geholfen. Diese ist noch bis zum 14. Oktober zu sehen. Die Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 17 bis 20 Uhr, Samstag von 15 bis 18 Uhr.

In der Künstlergilde präsentieren verschiedene Künstler und Künstlerinnen ihre Ergebnisse zum Thema Akt. Den im Rahmen der Vernissage verliehenen diesjährigen Gildepreis erhielt Rainer Steinemann für seine drei großen Holzskulpturen „plus Size“, „Mira Bella“ und „Bella Mira“, die er mit einer Kettensäge und einer Schleifmaschine geschaffen hat. Der Akt in der Kunst ist beileibe nichts Neues und manches hat man zumindest in sehr ähnlicher Form schon gesehen und doch ist es auch in der Künstlergilde-Schau spannend zu entdecken, mit welch unterschiedlicher Betrachtungsweise die Ausstellenden – vielfach haben sie am Aktzeichnen in der Künstlergilde teilgenommen – an den menschlichen Körper herangehen, um ihn mit sehr unterschiedlichen Mitteln darzustellen. Dabei überwiegt wie eigentlich immer der weibliche Akt – der männliche führt ein Schattendasein. Der Betrachter findet Werke von in der Region bekannten Künstlerinnen und Künstlern wie Uta Weberruß, Regine Schempp, Annegret Polack-Papke, Otmar Mauritius, Burkhart Tümmers, Josef Feistle, Helga Matrisotto-Handvest, Ruth Aigner-Strobel und Sepp Luibl. Auf jeden Fall ist es ein Vergnügen, den Werken mehr als nur einen Blick zu schenken. Die Themenausstellung geht noch bis Sonntag, 24. September, die Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag von 14 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Der Mensch hat die Natur ins Wanken gebracht

Erst am vergangenen Freitag eröffnet wurde die Ausstellung in der Galerie im Kornhauskeller. Hannelore Weitbrecht zeigt vorwiegend Arbeiten aus Papier und Naturmaterial, nur gelegentlich bindet sie in ihre fantasievollen Werke ganz verschiedener Größe Kunststoff, Metall, Holz, Gaze, Stoff oder Draht mit ein. Die Arbeiten wirken oft sehr luftig, demgegenüber sind ihre Installationen „Wachstum“ und „Invasion“ breit ausgefächert und von daher fast wuchtig. Der Fortbestand der Natur ist gefährdet, auch darauf möchte die Künstlerin mit ihren Werken hinweisen. Und so bestimmt Naturmaterial ihr Arbeiten im Atelier.

Es gibt für sie ein Werden und ein Vergehen, deshalb lautet der Titel der tiefer gehenden Ausstellung „Veränderungen“. Die Betrachtenden sollen nicht nur die Kunstwerke als kleine oder größere Wunder ansehen. Hannelore Weitbrecht bringt zumindest in ihrer Kunst ins Gleichgewicht, was der Klimawandel, also der Mensch, ins Wanken gebracht hat. Mal geht sie vor allem bei Papierarbeiten ganz zart und unaufdringlich vor, mal „klotzt“ sie geradezu, ohne dass eine ausladende Arbeit auch nur im entferntesten Sinn be- oder erdrückend wirkt. Die Ausstellung läuft noch bis zum 4. November, die Öffnungszeiten der Galerie sind Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und Samstag von 11 bis 14 Uhr.