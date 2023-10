Ulm-Böfingen

Neue Donau-Iller-Werkstätte eröffnet: Das macht das Gebäude so besonders

Die Einweihung neue Werkstätte der Lebenshilfe Donau-Iller in Ulm-Böfingen, Das neue Gebäude in der Eberhard-Finckh-Straße kostete mehrere Millionen.

Plus Die Lebenshilfe setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben teilhaben. Dafür steht jetzt ein 8,2-Mllionen-Euro-Bau in Ulm.

Die Lebenshilfe Donau-Iller hat in der Böfinger Eberhard-Finckh-Straße ein neues Werkstätten-Gebäude erhalten und am Dienstag wurde es mit den Beschäftigten und vielen Gästen, unter ihnen Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch ( CDU), feierlich eingeweiht. Das Gebäude hat es in sich.

Das neue Gebäude basiert auf einer betont gesundheitsförderlichen Arbeitsumgebung. In den Werkstätten arbeiten derzeit 212 Menschen mit psychischen Erkrankungen, das Haus hat 51 Mitarbeiter. Die Werkstätte bietet Tagesstruktur und Arbeit für Menschen, die im Raster der modernen Arbeitswelt keine Möglichkeiten (mehr) haben. Zum Beispiel, weil die hohen Anforderungen zum Burnout führten oder weil eine psychische Erkrankung vorliegt. Praktisch heißt das: außergewöhnlich gute Geräuschdämmung, Ruheräume, perfekte Barrierefreiheit, ein ausgeklügeltes Lichtkonzept, eine Dachterrasse, Gymnastikraum und eine Cafeteria.

