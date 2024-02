Ganztägiger Warnstreik in Ulm

Eine "mangelnde Wertschätzung" treibt die Beschäftigten des Ulmer Unternehmens ISS Communication auf die Straße.

Am Mittwoch, 21. Februar, werden Beschäftigte der ISS Communication Services in einen ganztägigen Warnstreik gerufen, „damit die Arbeitgeber nicht wieder mit leeren Taschen an den Verhandlungstisch kommen“, so Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi Bezirk Ulm-Oberschwaben.

Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde nach acht Null-Monaten eine Erhöhung der Tabellenentgelte von zwei Prozent angeboten. Diese mangelnde Wertschätzung „treibt die Beschäftigten auf die Straße“.

Gegen 11 Uhr versammeln sich die Streikenden in Ulm in der Zeitblomstraße 8/1 vor dem Telekom-Gebäude. Verdi geht von rund 40 Streikenden am Standort Ulm aus. Nach einem kurzen Auftakt laufen die Beschäftigten zum Streiklokal im Haus der Gewerkschaften am Weinhof. Neben Ulm sind Beschäftigte an weiteren 18 Standorte bundesweit zur ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. ver.di fordert den Arbeitgeber auf, „ein deutlich verbessertes Angebot“ vorzulegen. (AZ)