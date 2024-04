Ulm

12:31 Uhr

Garten Eden: Wie Ulms einziger "Grow-Shop" vom Cannabis-Hype profitiert

Plus Früher Tomate und Peperoni, jetzt Cannabis: Spätestens seit der Teil-Legalisierung erfährt der Laden von Eric Schröter in Ulm einen rasanten Aufstieg. Ein Besuch.

Von Michael Kroha

Rotz und Wasser habe er geheult, als klar wurde, dass die Teil-Legalisierung in Deutschland kommt. Seit 1. April darf Eric Schröter in seinem "Grow-Shop" am Ulmer Kuhberg nun offiziell in Sachen Cannabis beraten. Kundinnen und Kunden erfahren und erhalten bei und von ihm alles zum ganz speziellen Anbau der Pflanzen – vom Dünger über Luftfilter bis hin zum passenden Licht. Einen Laden wie den Garten Eden gebe es in der Region keinen zweiten, sagt er. Die Nachfrage verdopple sich Jahr für Jahr, die erste Million im Umsatz wurde längst geknackt. Aktuell ist der "Boost" aber besonders groß. "Ich könnte im Laden ein Zelt aufschlagen."

Eric Schröter ist gebürtiger Ulmer. Nach der Schule probierte er erst eine Ausbildung als Hotelfachmann, danach jobbte er viele Jahre in unterschiedlichen Bereichen: Telekom, Kabel Deutschland, Arbeiter-Samariter-Bund, Veranstaltungsbranche. Im Ulmer Hanflager wurde der heute 36-Jährige zum Einzelhandelskaufmann. Dessen Besitzer Stefan "Obi" Oberdorfer nennt er seinen "Lehrmeister". Ohne ihn wäre er nicht da, wo er heute ist. Seit er 15 Jahre alt ist, sei er in der Branche aktiv. Vor sechs Jahren wagte Schröter dann den Schritt in die Selbstständigkeit, weil er glaubte, eine Marktlücke erkannt zu haben: Im Hanflager in Ulm gebe es zwar haufenweise Produkte auf der Basis von Hanf. So zum Beispiel Lebensmittel, Kleidung sowie Gerätschaften für den Konsum wie Bongs und andere Pfeifen. Für den Anbau aber gebe es so gut wie nichts.

