Gartenmesse Diga lässt das Kloster Wiblingen erblühen

Plus Auf der Gartenmesse Diga präsentieren rund 100 Aussteller ihre schönsten Stücke. Von Blumen über Gartendekor bis hin zum Whirlpool ist für jeden und jede was dabei.

Von Florian Lang

Da hat der Wettergott wohl noch einmal beide Augen zugedrückt. Nach den vergangenen regnerisch-kühlen Wochen bleibt es pünktlich zum Beginn der großen Gartenmesse Diga im Hof des Klosters Wiblingen trocken und sommerlich warm. Zum nunmehr 18. Mal locken die zahlreichen Aussteller tausende Besucherinnen und Besucher in den Ulmer Vorort, um sich in Sachen Gartengestaltung inspirieren zu lassen. Viel Neues gibt es in diesem Jahr zwar nicht zu sehen, dafür erfährt man einiges über die aktuellen Trends.

Im Kloster Wiblingen kommen Gartenfans bei der Diga voll auf ihre Kosten

Rund 7000 Gartenfans und Familienausflügler erwarten Veranstalter Dieter Maier, Chef der Firma Süma, und seine Kollegen in diesem Jahr. Und die bekommen ein äußerst breites Angebot serviert, um nach Herzenslust zu bummeln. So finden sich Gartenmöbel zwischen Pferdenahrung und selbst gemachtem Pesto wieder, präsentieren Kunsthandwerker ihre Stücke neben vollgepackten Kleiderständern und führen Unternehmen ihre neuesten Gartengeräte vor. Wer eine kurze Pause braucht, kann sich an einem schattigen Plätzchen niederlassen und einem Vortrag über basische Ernährung nach Hildegard von Bingen lauschen. Wird man von den unzähligen Probehäppchen, die alle paar Meter lautstark angepriesen werden, nicht satt, lädt die Messegastronomie der Ulmer Firma Pscheidl zum Verweilen ein.

