Gas und Bremse verwechselt? Autofahrerin verursacht hohen Schaden bei Unfall

Das ist wohl mal richtig dumm gelaufen: Drei Autos wurden bei dem Unfall beschädigt, eines davon war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Ulm ist nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 19.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, war eine Autofahrerin mit ihrem Wagen auf ein geparktes Auto gefahren. Kurz vor 15 Uhr hielt die 41-Jährige zunächst in der Talfinger Straße am Fahrbahnrand. Ihr dreijähriger Sohn hatte sich wohl losgeschnallt, so die Polizei. Während sie sich um ihn kümmerte, rollte der Mercedes aber los. Als die Frau das bemerkte, wollte sie bremsen. Dabei soll sie jedoch auf das Gaspedal gekommen sein und das Auto beschleunigte.

Der Mercedes prallte gegen einen geparkten Skoda. Den schob es danach auf einen geparkten VW. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Schaden schätzt die Polizei jedoch auf etwa 19.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt werden. (AZ)