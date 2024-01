Ein Nato-General warnt: Ulmer Blick auf den Krieg in der Ukraine

Die Wilhelmsburg-Kaserne ist ein bedeutender Standort der Nato. Im Vorfeld der zur Tradition gewordenen Kornhausrede blickt der Befehlshaber auch mit einem regionalen Auge auf den russischen Angriffskrieg.

Etwa 900 Menschen zählt der Militärstandort in der Ulmer Wilhelmsburg-Kaserne. Etwa zu gleichen Teilen verteilt auf das multinationale Kommando Operative Führung und das Nato-Kommando "Joint Support and Enabling Command" (JSEC). Der Befehlshaber ist seit zwei Jahren jeweils Alexander Sollfrank. Kein unbedeutendes Kommando: JSEC koordiniert sämtliche Truppenbewegungen der Nato im europäischen Bündnisgebiet.

Im Vorfeld des Neujahrsempfangs des Ulmer Militärstandorts und der alljährlichen Kornhausrede machte der 57-jährige Generalleutnant Sollfrank deutlich, dass sein Arbeitsschwerpunkt auf dem Nato-Kommando liege, das unter dem Eindruck der Bedrohung eines unter Präsident Putin immer aggressiver auftretenden Russlands stehe.

Alexander Sollfrank, der Befehlshaber in der Wilhelmsburg-Kaserne in Ulm. Foto: Alexander Kaya

Nato-Kommando JSEC hat das Hauptquartier in Ulm

Tagtäglich werde der Ernstfall geübt: Derzeit unter dem Titel Steadfast Defender ("Standhafter Verteidiger"), einer von vier Großübungen, die dieses Jahr – unter anderem – in Ulm stattfinden. Die Nato will für dieses Manöver etwa 90.000 Soldaten mobilisieren. Trainiert werden soll bis Mai insbesondere die Alarmierung und Verlegung von nationalen und multinationalen Landstreitkräften. Ulm, als dem Sitz der Koordinationsstelle sämtlicher Truppenbewegungen der Nato-Partner im europäischen Bündnisgebiet, komme dabei eine Schlüsselrolle zu. Kein Planspiel, wie bei anderen Übungen, so Sollfrank. Vielmehr gehe es hier um die grundsätzliche Koordination der Nato-Hauptquartiere. Beispielsweise geht es um die Demonstration der Nato-Fähigkeit, den euroatlantischen Raum durch eine Verlegung von US-Truppen zu verstärken.

Ulm ist Teil der Übungen Steadfast Defender und Quadriga

Insgesamt sei der Standort Ulm dieses Jahr an vier Großübungen beteiligt. Etwa auch Quadriga, im Grunde ein Teil von Steadfast Defender. Mehr als 12.000 Soldaten sollen bis Ende Mai im Einsatz sein und insbesondere Fähigkeiten zur schnellen Verlegung von Kräften an die Nato-Ostflanke trainieren.

Mit der Versorgung der Ukraine an Waffen habe das Ulmer Kommando nichts zu tun. Die militärische Unterstützung für die Ukraine gehe von den einzelnen Staaten aus – und von der Europäischen Union. Die Nato konzentriert sich auf Abschreckung und auf die Verteidigung von Nato-Territorium. Dennoch spricht sich Sollfrank, der seit März 2022 in Ulm der Befehlshaber ist, eindeutig für eine Unterstützung der Ukraine aus.

"Ich habe Verständnis für Menschen, die sagen, hört doch endlich auf mit dem Töten. Ich bin mir sicher, jeder von uns hier will Frieden, dass die Waffen endlich schweigen und das Sterben endet", sagte Sollfrank. Doch nur Russland habe das in der Hand: "Klar ist, wenn Russland aufhört zu kämpfen und sich aus den überfallenen Gebieten zurückzieht, herrscht sofort Frieden."

Warum die Ukraine aus Sicht von Sollfrank gegen Russland nicht verlieren darf

Ukrainekrieg: Bomben aus Russland treffen immer wieder Charkiw in der Ukraine. Foto: Andrii Marienko

Wenn aber die Ukraine aufhört, habe sie verloren. "Das ist der Unterschied." Ein Gedankenspiel verdeutliche, was die Folgen seien: "Die Restukraine wird politisch von Russland abhängig sein. Sie wird sicher kein freiheitlicher demokratischer Staat sein, eher wie Belarus." Zudem werde es noch größere Fluchtbewegungen aus der Ukraine geben. Die wirtschaftliche, politische und militärische Führung werde sich nicht halten können.

Außerdem befürchtet Sollfrank, dass sich Putin in seinem revisionistischen Kurs bestärkt sehe. Eine "schlechte Perspektive" für Moldawien, Georgien und andere westlich orientierte Staaten in der russischen Nachbarschaft. "Und sicherlich auch keine gute Perspektive für die drei kleinen baltischen Staaten." Auch weil sich andere Autokraten bei einem Erfolg Russlands bestärkt fühlen dürften, spricht sich Sollfrank für weitere Hilfe an die Ukraine aus. "Die Investition in die Unterstützung der Ukraine ist eine Investition in unsere Sicherheit."

Der Eingang zur Wilhelmsburg-Kaserne in Ulm. Foto: Alexander Kaya

Der Nato-Standort bei der Wilhelmsburg in Ulm wird internationaler

Im Vorfeld seiner Kornhausrede betonte Sollfrank die Bedeutung der Abschreckung. "Voraussetzung erfolgreicher Abschreckung ist Verteidigungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit." Diese "Kriegstüchtigkeit" schließe nicht nur etwa einen ausreichenden Munitionsvorrat, sondern auch die Haltung der Bevölkerung mit ein. "Der Wille und die Fähigkeiten zur Abschreckung und nötigenfalls zur Verteidigung muss auch in der Bevölkerung verankert sein." Sollfrank sprach sich im Vorfeld seiner Rede für eine Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht aus. Wobei diese – im Falle einer Umsetzung – reformiert gehöre. "Niemand, zumindest niemand, den ich kenne, will die alte Wehrpflicht zurück."

"Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor", laute ein altes, ursprünglich lateinisches Sprichwort, das die Situation treffe. Für die Nato, und somit auch für das Ulmer Kommando des Verteidigungsbündnisses, habe Russlands Angriff eine neue Ära der Abschreckung und kollektiven Verteidigung eingeläutet. Um einem möglichen gegnerischen Aufmarsch zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort so viele Kräfte wie erforderlich entgegensetzen zu können, werde JSEC in Ulm noch internationaler. Sollfrank rechnet damit, dass der Anteil an Soldatinnen und Soldaten aus anderen Nato-Ländern von derzeit etwa 100 auf 300 bis 350 aufgestockt werde. Hinzu kommen die Familien. Dadurch wachse auch der Bedarf an Plätzen in der internationalen Schule in Neu-Ulm. Unklar sei, ob mit der Aufstockung an internationalen Kräften eine generelle Aufstockung der Dienstposten in Ulm verbunden sei.