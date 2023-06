Gedenkgottesdienst und Ausstellung über Sternenkinder in Donaustetten

Menschen, die um früh gestorbene Kinder trauern, finden in der Ulmer Ortschaft einen Anlaufpunkt. Die Ausstellung ist bis Mitte September zu sehen.

Die Selbsthilfegruppe Sternenkinder Ulm und die Kirchengemeinde St. Laurentius Donaustetten laden am Donnerstag, 22. Juni, zum Gedenken an früh verstorbene Kinder ein. Um 17 Uhr wird in der Kirche zur Heiligen Familie in Donaustetten die Ausstellung "Kinder, die das Leben streifen – von Liebe und Trauer" eröffnet.

Mit Fotos und Texten aus unterschiedlichen Perspektiven will die Ausstellung auf das stille Thema aufmerksam machen, Menschen berühren und miteinander ins Gespräch bringen. 2016 entstand die Ausstellung in Zusammenarbeit von Caritas-Schwangerschaftsberatung Biberach, betroffenen Müttern und Vätern und dem Fotokreis der VHS Biberach. Die Ausstellung kann bis zum 15. September jederzeit besichtigt werden, da die Kirche tagsüber geöffnet ist.

Sternenkinder: Gedenkgottesdienst und Ausstellung in Ulm

Ebenfalls am 22. Juni findet in Donaustetten um 18.30 Uhr der Gedenkgottesdienst "Sternenkinder – die Liebe bleibt" statt. Eingeladen sind alle Menschen und besonders diejenigen, die um ein Kind trauern. Egal, wie lange der Verlust zurückliegt, alle Mütter und Väter, Geschwister, Großeltern, Freunde und Angehörige haben hier die Möglichkeit, ihrer Kinder zu gedenken und der Trauer Raum zu geben. Anschließend dürfen alle verwaisten Eltern und Großeltern einen weißen Keramikstern zur Erinnerung an ihr Kind beim Sternenkinder-Gedenkplatz aufstellen. Symbolisch sollen die Kinder dadurch sichtbar werden.

Die Selbsthilfegruppe Sternenkinder Ulm ist erreichbar unter www.sternenkinder-ulm.de. (AZ)