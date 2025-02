Geh- und Radweg entlang der Neuen Straße über Monate gesperrt

Der Geh- und Radweg entlang der Neuen Straße zwischen Schillerstraße und Xinedome in Ulm wird für mehrere Monate gesperrt. Wie die Ulmer Stadtverwaltung am Montag mitteilt, kommt es von Montag, 24. Februar, bis voraussichtlich Ende August dort zu Bauarbeiten an einer Wasserleitung. Gleichzeitig erfolge die Verlegung eines Fernwärme-Hausanschlusses für das DB-Gebäude.

Die Umleitung für Fußgängerinnen und Radfahrerinnen erfolgt wie folgt:

Schillerstraße

Ampelquerung in die Neue Straße

Südliche Bahnunterführung

Bahnbrücke

Südlicher Bereich ZOB

Kobelgraben

Nördliche Unterführung zum Xinedome

Zusätzlich zur Baustellenandienung soll eine Fahrspur der Neuen Straße auf Höhe des ZOB gesperrt werden. Alle Fahrbeziehungen aber werden erhalten bleiben, heißt es. (AZ)