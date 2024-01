Ulm

Geiselnahme bei Starbucks: So ist die Stimmung am Tag nach dem Großeinsatz

In dieser Straße spielten sich am Freitagabend dramatische Szenen ab. Ein Mann nahm mehrere Geiseln in der Ulmer Filiale der Kaffeekette Starbucks.

Plus Ein schwer bewaffneter Mann bringt mehrere Menschen in seine Gewalt. Schüsse fallen. Optisch erinnert am Samstagmorgen kaum noch etwas an die Geiselnahme, doch das Thema ist allgegenwärtig.

Am Morgen danach erinnert nichts mehr an die dramatischen Szenen, die sich hier, direkt neben dem Ulmer Münster, abgespielt haben. Stattdessen: Normaler Wochenmarktbetrieb. Und doch ist das Thema allgegenwärtig. Eine Anwohnerin spricht mit Bekannten, die sie zufällig getroffen hat. Ja, sie habe die vier Schüsse in ihrer Wohnung hören können. Vier Schüsse, abgegeben von der Polizei, hatten die Geiselnahme in der Ulmer Starbucks-Filiale am Freitagabend beendet.

Doch nur wer ganz genau hinschaut, kann am Samstagmorgen noch kleine Hinweise auf den Großeinsatz vom Vorabend entdecken. Etwa eine aufgesprühte Polizeimarkierung auf dem Boden vor dem Café, das geschlossen ist. Alle Lichter sind aus, durchs Fenster sieht man, dass auf den Tischen noch schmutzige Tassen stehen. Der Tatort ist noch so, wie er am Vorabend verlassen wurde. Auf der anderen Straßenseite hat sich das Bild allerdings verändert. Dort sind am Samstagmorgen Stände aufgebaut. Backwaren, Käse, Fleisch und Wurst, Gemüse stehen in Sichtweite zum Tatort zum Verkauf. Der Ulmer Wochenmarkt nimmt seinen gewöhnlichen Gang.

