Geiselnahme im Starbucks am Münsterplatz: Notfallseelsorge bietet Hilfe an

Die Geiselnahme am Freitagabend löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Aber auch die Notfallseelsorge war mit zwölf Ehrenamtlichen im Einsatz und betreute viele Betroffene.

Ein schwer bewaffneter Mann stürmt in ein Café und nimmt Geiseln. Eine Albtraumvorstellung, die am Freitagabend in Ulm leider Realität wurde. Am Ende ging die Geiselnahme in der örtlichen Starbucks-Filiale zwar einigermaßen glimpflich aus – außer dem Täter trug niemand körperliche Verletzungen davon – aber psychisch wird dieser Abend Spuren hinterlassen.

Die Polizei war ab 18.45 mit zig Beamtinnen und Beamten und dem SEK vor Ort. Aber auch für die Notfallseelsorge war es ein Großeinsatz. Ein Team von zwölf Ehrenamtlichen war von Anfang an mit dabei und wurde im Stabsraum auch in die Einsatzplanung miteinbezogen, berichtet Einsatzleiter Markus Sautter von der Notfallseelsorge Ulm/Alb-Donau-Kreis.

Notfallseelsorger betreuten Geiseln und Angehörige

Die Notfallseelsorger leisten Erste Hilfe für die Psyche. Sie stellen sich als Gesprächspartner zur Verfügung und wollen helfen, das Gesehene und Erlebte einzuordnen. Am Freitagabend betreuten sie nach der Tat die Geiseln und deren Angehörige.

Die Geiselnahme legte weite Teile der Innenstadt lahm. In verschiedenen Restaurants waren Gäste und Personal gezwungen, sich im hinteren Teil des Gebäudes zu verschanzen – ohne im ersten Moment einschätzen zu können, wie groß die Gefahr für sie wirklich ist. Anwohner durften über mehrere Stunden ihre Wohnungen nicht verlassen oder nicht in diese zurückkehren.

Auch für diese Menschen, wie Nachbarn, Mitarbeiter und Kunden der anliegenden Restaurants und Geschäfte, die indirekt von der Tat und dem Einsatz betroffen waren, ist und war die Notfallseelsorge da. Die Ehrenamtlichen führten auch am Samstagvormittag noch Gespräche.

Wer nach einem einschneiden Erlebnis akuten Gesprächsbedarf hat, dem kann die Feuerwehrleitstelle unter der Nummer 0731/880700 Notfallseelsorge vermitteln.