Ulm

10:38 Uhr

Geiselnehmer von Ulm ist wach, gilt aber als noch nicht vernehmungsfähig

Nach der Geiselnahme am Freitag im Starbucks-Café in Ulm dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen noch an. Der Täter ist aber inzwischen aus dem künstlichen Koma erwacht.

Plus Was hat den 44-Jährigen dazu gebracht? Warum gerade in Ulm? Viele Fragen sind nach der Geiselnahme von Freitag im Starbucks-Café am Münsterplatz weiter offen.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Der 44-jährige Geiselnehmer, der am Freitagabend mehrere Menschen im Starbucks-Café am Ulmer Münsterplatz in seine Gewalt genommen hat und später von der Polizei durch Schüsse außer Gefecht gesetzt wurde, ist aus dem künstlichen Koma erwacht. Er gilt aber noch als nicht vernehmungsfähig. So die Rückmeldung der behandelnden Ärzte an die Ermittler, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ulm auf Nachfrage unserer Redaktion am Montagmorgen mitteilt. Unabhängig davon will die Ermittlungsbehörde aber einen Haftbefehl beantragen.

Der Mann, der nach Informationen unserer Redaktion nicht aus der Ulmer Region, sondern aus Iserlohn in Nordrhein-Westfalen stammt, liegt demnach weiterhin in einem Krankenhaus. Vorausgesetzt das Verfahren zur Haftprüfung wird eröffnet und der Befehl zugelassen, ist davon auszugehen, dass der 44-Jährige ins Gefängniskrankenhaus nach Hohenasperg verlegt wird. Eine normale Justizvollzugsanstalt dürfte sein Gesundheitszustand wohl noch nicht zulassen, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

