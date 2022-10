"Geisterhaus" an der B311 im Donautal könnte zum Leben erwachen

Plus Das unfertige, leer stehende Gebäude im Donautal steht offenbar kurz vor einem Verkauf. Die Stadtverwaltung geht von Bautätigkeiten im kommenden Jahr aus.

Bewegung im Ulmer "Geisterhaus": Seit Jahrzehnten steht die Bauruine an der B311 im Ulmer Donautal, rottet vor sich hin und wird nur von Wohnsitzlosen als Unterschlupf genutzt. Das könnte sich ändern.