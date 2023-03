Gekratzt und geschlagen: 20-Jährige am Ulmer Eselsberg brutal attackiert

Bei der Suche nach einem verlorenen Gegenstand wird eine 20-Jährige von einem Unbekannten brutal attackiert. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen des Angriffs.

Eine 20-Jährige suchte am späten Sonntagabend gegen 21 Uhr zwischen ihrer Unterkunft in der Straße "Oberer Eselsberg" und der Universitätsklinik Ulm einen verlorenen Gegenstand. Als sich die junge Frau auf einem Verbindungsweg zwischen der interdisziplinären Notaufnahme der Uniklinik und der Kindertagesstätte des Bundeswehrkrankenhauses befand, soll ein Unbekannter sie auf Höhe der Kita unvermittelt zu Boden gestoßen und sie mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Nach der Attacke lief der Täter in Richtung Albert-Einstein-Allee davon.

Polizei sucht nach Zeugen des Angriffs am Eselsberg

Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der unbekannte Täter einen athletischen Körperbau, trug einen Dreitagebart und soll nach etwa 1,80 Meter groß sein. Bei der Tat trug er vermutlich eine dunkle Jogginghose, dunkle Schuhe und eine Jacke mit Kapuze. Außerdem soll er während des Angriffs laut geschrien haben.

Der Polizeiposten Eselsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht derzeit nach Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können. Diese können sich unter der Telefonnummer 0731/1880 bei der Polizei melden. (AZ)