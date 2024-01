Geladene Pistole in der Unterhose: Autofahrer verursacht Unfall in Ulm

In Ulm kommt es einem Unfall. Der Fahrer war wohl alkoholisiert. In seiner Unterhose macht die Polizei einen eher außergewöhnlichen Fund.

Einen Unfall hat am späten Montagabend ein Autofahrer in Ulm verursacht. Er war nach Angaben der Polizei betrunken und hatte eine geladene Schreckschusspistole in der Unterhose.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 23.45 Uhr in der Heidenheimer Straße, im Bereich des Eichenhangs. Der 18-jährige Seat-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. Dort prallte er gegen ein Verkehrszeichen.

Zum Unfallhergang soll er widersprüchliche Angaben gemacht haben. Er soll offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben. Ein Alkomattest habe das bestätigt, er ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten, heißt es.

Der junge Mann musste die Polizisten zu einer Blutentnahme begleiten. Dazu wurde er vorher durchsucht. Dabei fanden die Beamten eine geladene Schreckschusspistole in seiner Unterhose, so die Polizei in ihrem Bericht. Neben seinem Führerschein wurde auch die Waffe sichergestellt. Er sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verstoß gegen das Waffengesetz entgegen. (AZ)