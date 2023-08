Gelbe Säcke in Ulm: "In manchen Straßen sieht es aus wie in der Bronx"

Täglich gibt es Beschwerden, nun durchsuchen Kontrolleure Abfälle und warnen vor Bußgeldern. Die Ebu wollen die Müllflut auf den Straßen Ulms eindämmen.

Mehrmals am Tag gehen bei den Ulmer Entsorgungsbetrieben (Ebu) Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern ein, die sich über Häufen willkürlich abgestellter Gelber Säcke ärgern. "In manchen Straßen sieht es aus wie in der Bronx", findet Thomas Dombeck. Der Ebu-Abfallberater hat eine Aktion gegen rücksichtsloses Verhalten initiiert. Es ist nicht der einzige Versuch des städtischen Unternehmens, Müll-Ärger abzuwenden. In diesem Fall sind die Ebu eigentlich gar nicht zuständig.

Betroffen sind nach Dombecks Angaben vor allem einige Straßenzüge in Böfingen wie der Sudetenweg, aber auch Teile des Dichterviertels und der Wagnerstraße in der Weststadt. Zuständig sind die Ebu eigentlich nur für die Aufklärung und Beratung zur korrekten Mülltrennung. Für Organisation und Abfuhr der Gelben Säcke sind die privatwirtschaftlichen Unternehmen der Dualen Systeme verantwortlich.

Ärger über Abfall-Deponien auf Straßen und Plätzen

In Ulm holt die Firma Remondis die Gelben Säcke alle zwei Wochen ab. Sind sie falsch befüllt, etwa mit Bio- oder Restmüll durchmischt, bleiben sie liegen. Dann wird ein Aufkleber am entsprechenden Gelben Sack befestigt, der zur Nachsortierung auffordert. Allerdings sieht sich dann nach Angaben von Ebu-Mann Dombeck meist niemand verantwortlich. Schon wenige Stunden nach der Abfuhr türmen sich demnach wieder neue Häufen. Die Säcke reißen auf und ihr stinkender Inhalt verteilt sich mit dem Wind. Stadtreinigung oder ehrenamtliche Putzpatinnne und -paten müssen den Unrat beseitigen. Dass die Gelben Säcke mit falschem Inhalt aussortiert werden, ist wichtig. Gelangt Restmüll, Bioabfall oder Bauschutt in die Sortieranlagen, wird die Recyclingquote schlechter.

Ausgebildete Müllkontrolleure der Ebu haben in den vergangenen Wochen rote Verbotsschilder mit der Aufschrift "Stop" vor die Türen betroffener Häuser gestellt. Auf diesen wird auch vor Bußgeld in Höhe von bis zu 500 Euro gewarnt. In den nächsten Wochen werden die Gelben Säcke an den Brennpunkten in der nächsten Zeit regelmäßig unter die Lupe genommen. Müllkontrolleure sammeln Beweise, wer für den Ärger verantwortlich ist. Ulrike Gläser, Leiterin der Abteilung Abfallwirtschaft, spricht von einer "Zumutung für alle, die täglich die Abfälle ihrer Nachbarn anschauen und riechen müssen." Ein ähnliches Problem bestand monatelang in Neu-Ulm, wo eine Deponie falsch befüllter Gelber Säcke bei der Glacis Galerie die Ratten anlockte.

Wechsel von Gelbem Sack zu Gelber Tonne? Ulm kann das nicht entscheiden

Besonders ärgerlich für das Ebu-Team ist Thomas Dombeck zufolge das Verhalten vieler Eigentümerinnen und Eigentümer, die jegliche Verantwortung ablehnen und teilweise sogar mit Forderungen auf die Ebu zukommen. "Für die Häuser der UWS und der anderen Wohnbaugesellschaften haben wir wenigstens Ansprechpartner, mit denen wir nach Lösungen suchen können. Bei vielen der vor allem älteren Mietshäuser kennen wir aber die Besitzer gar nicht, da die Gebührenbescheide nur an die Mieter gehen", schildert Dombeck. Hier sei die Müllsituation am schlimmsten, da solche Häuser oft weder eine Hausverwaltung noch einen Hausmeisterservice hätten und die Mietverhältnisse häufig wechseln.

Über einen Wechsel zur Gelben Tonne entscheiden die privatwirtschaftlichen Unternehmen der Dualen Systeme. "Unser Einfluss ist da begrenzt", sagt Ulrike Gläser. Die Ebu könnten nur darlegen, was sie gerne hätten. Nachteile gebe es bei beiden Varianten: "Neben den höheren Materialkosten nehmen auch die Fehlwürfe in der Gelben Tonne zu, da man von außen nicht hineinsehen kann."

Die Ebu startete in der jüngeren Vergangenheit eine Reihe von Kampagnen, um Menschen davon abzuhalten, Müll auf den Boden zu werfen. Eine zielte speziell auf den Schwörmontag ab, spürbare Wirkung zeigte sie nicht. (AZ)