Geld bei Einbruch in Ulmer Gaststätte gestohlen

In Ulm wurde in eine Gaststätte eingebrochen.

Am Ulmer Eselsberg wurde in eine Gaststätte eingebrochen. Die Polizei will nun die Täter ermitteln. Was bislang bekannt ist.

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in eine Gaststätte in Ulm eingestiegen. Dabei wurde Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, erfolgte der Einbruch in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 9.30 Uhr. An dem Gebäude in der Straße Am Bleicher Hag stand wohl ein Fenster offen. Im Verkaufsraum fanden die Einbrecher eine Geldkassette. Diese brachen sie mit einem Werkzeug auf und fanden eine geringe Menge von Bargeld. Das machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizei Ulm (Telefon 0731/ 1883812) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. (AZ)

