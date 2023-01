Geld und Schmuck bei Einbruch am Tag in Jungingen gestohlen

In Ulm-Jungingen wird am Tag in ein Haus eingebrochen. Dabei wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Der Täter konnte flüchten.

Geld und Schmuck ist am Mittwoch bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Schwarzenbergstraße in Ulm-Jungingen erbeutet worden. Der Täter flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, stellte ein Bewohner in den Abendstunden fest, dass ein Unbekannter in sein Haus eingebrochen war. Ersten Ermittlungen zufolge hebelte der Täter zwischen 16 und 18.30 Uhr eine Terrassentür auf. In sämtlichen Räumen suchte er nach Brauchbarem. Dazu wühlte er auch in Schränken und Schubladen. Zu seiner Beute machte er Geld und Schmuck. Damit flüchtete er.

Seine Spuren aber soll der Unbekannte am Tatort zurückgelassen haben. Spezialisten der Polizei hätten sie gesichert, heißt es. Die Ulmer Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Einbrecher. (AZ)