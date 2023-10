Geldautomat auf dem Ulmer Eselsberg aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Am Oberen Eselsberg steigen die Täter zunächst in ein Gebäude ein und hebeln dann den Geldautomaten auf. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

Ein Geldautomat ist auf dem Oberen Eselsberg in Ulm in der Nacht zum Montag aufgebrochen worden. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 0.45 Uhr, in der Albert-Einstein-Allee. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten in ein Gebäude, in der eine Bank den Geldautomaten aufgestellt hat. An der Gebäuderückseite hebelten die Täter zunächst ein Fenster auf. Nach dem die Einbrecher durch das Fenster eingestiegen waren, brachen sie eine weitere Tür auf und schoben einen Rollladen nach oben.

Im Raum des Geldautomaten angekommen, brachen sie auch den Automaten auf. Daraus entnahmen die Einbrecher Bargeld und flüchteten unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Krimimalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen, sie will wissen:

Wer hat am Sonntag zwischen 21 Uhr und Montagfrüh 1 Uhr verdächtige Personen in der Straße Albert-Einstein-Allee gesehen?

Wer hat am Sonntag zwischen 21 Uhr und Montagfrüh 1 Uhr verdächtige Fahrzeuge in der Straße Albert-Einstein-Allee gesehen?

in der Straße Albert-Einstein-Allee gesehen? Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden. (AZ)