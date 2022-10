Gelungener Neustart: Briefmarken-Börse Ulm lockt Tausende an

Großer Andrang, begeisterte Händler und schon ein neuer Termin fürs kommende Jahr: So war die Internationale Briefmarken-Messe in Ulm.

Lange Schlangen am Eingang und an den Verkaufsständen: Der Neustart der Internationalen Briefmarken-Börse von Donnerstag bis Samstag, 27. bis 29. Oktober, war aus Sicht der Veranstalter ein voller Erfolg. Tausende Briefmarkensammlerinnen und -sammler aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland strömten an drei Tagen in die Hallen 1 und 2 der Ulm-Messe. Am Stand der Deutschen Post waren die Briefmarken zeitweise sogar ausverkauft.

Bislang war die traditionsreiche Messe in Sindelfingen veranstaltet worden. Weil das Gelände dort nun als Anlaufstelle für Geflüchtete dient, wurde ein neuer Ort gesucht – und in Ulm gefunden. Die rund 80 Händlerinnen und Händler waren ebenso zufrieden wie die Frauen und Männer an den Ständen von Postverwaltungen und Zubehörherstellern. Kaum jemand, der nicht von guten bis sehr guten Umsätzen sprach. Gefragt waren nach Angaben der Veranstalter nicht nur neue und alte Briefmarken, sondern auch Belege aller Sammelgebiete. Gerne genommen wurden die fünf Sonderstempel der Deutschen Post und die Messeprodukte der teilnehmenden ausländischen Postverwaltungen.

Größte Briefmarken-Messe der Welt: Experten beantworten in Ulm Fragen

In der Halle 2 beantworteten Fachleute der Verbände alle Fragen rund um das Hobby und nahmen Bewertungen vor, das kam bei den Besucherinnen und Besuchern gut an. Die Infostände der knapp 40 Arbeitsgemeinschaften boten tiefere Einblicke in einzelne Sammelgebiete und mehrere Fachvorträge erfreuten das postgeschichtlich interessierte Publikum.

Bei der internationalen Wettbewerbsausstellung "Postgeschichte live" vergab die Jury, die sich von der Qualität und Vielfalt der Exponate beeindruckt zeigte, sechsmal das "Goldene Posthorn". Der Termin der nächsten Internationalen Briefmarken-Börse steht bereits fest: Sie findet vom 26. bis 28. Oktober 2023 wieder in der Ulm-Messe statt. (AZ)