Ulm

vor 32 Min.

Genehmigung nötig oder nicht? Posse um Schlachthof-Unterkunft in Ulm

Plus Fehlt die Genehmigung für eine Arbeiterunterkunft – oder ist gar keine Genehmigung nötig? Die Stadt Ulm erkennt einen Fehler. Doch ändern wird sich fast nichts.

Von Sebastian Mayr

Zuvor lebte ein älteres Ehepaar in dem Haus, nun stehen zwölf Namen am Klingelschild: Nachbarn stören sich daran, dass ein Wohnhaus in Ulm nun als Unterkunft für Arbeiter des Ulmer Schlachthofs genutzt wird. Sie kritisieren, dass die nötige Genehmigung fehle. Das stimmt nach Angaben der Ulmer Stadtverwaltung zwar – dennoch darf fast alles bleiben, wie es ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen