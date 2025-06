Generalmusikdirektor und Tanzdirektorin verlängern Vertrag beim Theater Ulm

Die kommende Spielzeit wird die letzte für Intendant Kay Metzger. Dann übernimmt Greta Călinescu die Leitung des Theaters Ulm. Bereits jetzt setze sie ein starkes Zeichen für Kontinuität und Qualität, teilt das Theater Ulm mit.

So wurde einerseits der Vertrag des Generalmusikdirektors Felix Bender, der seit der Spielzeit 2021/2022 am Theater Ulm wirkt, über den Intendanzwechsel hinaus verlängert. „Mit seiner künstlerischen Vision, seinem feinen Gespür für musikalische Dramaturgie und seinem zutiefst menschlichen Dirigat prägt er das musikalische Profil des Theater Ulm auf beeindruckende Weise“, so Călinescu.

Das Profil der Tanzsparte nachhaltig entwickelt

Zum anderen bleibt auch Annett Göhre dem Haus als Tanztheaterdirektorin über die kommende Spielzeit 2025/2026 hinaus erhalten. „Ihre Arbeit hat das Profil der Tanzsparte in den vergangenen Jahren nachhaltig entwickelt – mit Handschrift, Haltung und einem Ensemble, das weit über die Stadt hinausstrahlt“, sagt die künftige Intendantin. „Als Choreografin und künstlerische Leiterin seit der Spielzeit 2023/2024 verbindet sie tänzerische Präzision mit erzählerischer Tiefe.“

Anfang dieser Woche hatte Sopranistin Maryna Zubko öffentlich gemacht, dass sie das Theater Ulm nach der nächsten Spielzeit verlassen werde. Auch für Schauspieldirektorin Marlene Schäfer geht die Zeit in Ulm dann wohl zu Ende. Ihre Sparte wird die neue Intendantin selbst leiten. (AZ)