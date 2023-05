Genesis: Die Eine-Milliarde-Dollar-Fabrik von Teva in Ulm ist fast fertig

Es galt schon zum Spatenstich als die größte Investition in Ulm seit langer, langer Zeit. Nun hat sich die ursprünglich geplante Summe des Teva-Baus verdoppelt.

Genesis ist Realität: Am Standort Ulm errichtet der Arzneimittelhersteller Teva eine Anlage zur Produktion neuartiger biotechnologischer Medikamente. Der Bau des Gebäudes sowie die Errichtung der Produktionsanlagen wurde jetzt fertiggestellt.

Teva und Ratiopharm in Ulm 1 / 4 Zurück Vorwärts Die Teva Deutschland GmbH beschäftigt 2900 Mitarbeiter. In Ulm hat der Konzern derzeit etwa 1800 Mitarbeiter, in Weiler bei Blaubeuren weitere knapp 500.

Der gesamte Konzern Teva erwirtschaftete 2022 mit 37.000 Beschäftigten einen Umsatz von 14,9 Milliarden Dollar.

Seit 2010 gehört Ratiopharm zu Teva. Ulm ist der größte Teva-Standort. Die Bandbreite reicht von Tabletten bis zu biotechnologischen Präparaten.

Damit erreicht das Projekt namens Genesis einen zentralen Meilenstein auf dem Weg zur Inbetriebnahme. Genesis ist die weltweit größte Investition von Teva in die Produktion von biologischen Medikamenten. In Spitzenzeiten arbeiteten 1400 Bauarbeiter parallel in dem achtstöckigen Gebäude, das eine Grundfläche von 5000 Quadratmetern misst. Unter Vollauslastung werden dort künftig rund 300 Mitarbeitende tätig sein. Ein erster Meilenstein war der Einbau der 15.000-Liter-Bioreaktoren. Die nun erfolgte Fertigstellung des pharmazeutischen Ausbaus markiert das Ende der Bauphase.

Am Teva-Standort Ulm entsteht eine hochmoderne Anlage zur Produktion neuartiger biotechnologischer Medikamente. Mit dem Ende der Bauphase wurde nun ein wichtiger Meilenstein erreicht. Foto: Teva Deutschland

"Der pharmazeutische Ausbau umfasst die Zertifizierung von mehr als 400 Einzelanlagen und erfordert tausende Tests für Geräte, Leitungen, Filteranlagen und andere Komponenten", weiß Stefan Fügenschuh, Geschäftsführer der biopharmazeutischen Produktion von Teva am Standort Ulm. Dieser Prozess erfordert eine enge Koordination und Zusammenarbeit mehrerer externer Lieferanten und verschiedener interner Teams.





Solche "Briefbeschwerer" wurden am 13. November 2017 an die Gäste der Grundsteinlegung verteilt. Foto: Oliver Helmst�dter

"Mit Genesis setzt Teva auf den Produktionsstandort Deutschland. Diese Entscheidung ist keine Selbstverständlichkeit angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen für die Pharmaindustrie in diesem Land. Ulm befindet sich mitten im süddeutschen Biotech-Cluster, das bietet beste Voraussetzungen für Fachkräfte“, erklärt Andreas Burkhardt, Geschäftsführer von Teva Deutschland und Österreich. "Genesis ist somit vor allem ein klares Bekenntnis zur Expertise des Ulmer Teams. Wir halten das Know-how vor Ort, werden unabhängiger von Zulieferern und stärken unsere Lieferketten“, so Andreas Burkhardt.

Investition in Ulm in die Medizin der Zukunft

Teva investiert insgesamt rund eine Milliarde US-Dollar, gut 900.000 Euro, in die biotechnologische Produktion am Standort Ulm, den Großteil davon in Genesis. Das Projekt ist somit ein wichtiger Baustein in Tevas globaler Strategie, aber nur ein Teil der gesamten Ulmer Biotech-Produktion. Parallel zum Genesis-Neubau wurden auch die bereits bestehenden Biotech-Anlagen in Ulm erweitert. Die künftige Produktionsstruktur in Ulm soll Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt den Zugang zu modernsten Medikamenten erleichtern. Denn biologische Arzneimittel bieten mehr Therapiechancen, sie ermöglichen gezieltere und schonendere Behandlungsoptionen für komplexe und teils lebensbedrohliche Erkrankungen.

Mit Genesis investiere Teva in die Zukunft, denn biopharmazeutische Produkte würden immer wichtiger. "Fast die Hälfte aller neu zugelassenen Medikamente sind mittlerweile Biopharmazeutika“, weiß Stefan Fügenschuh. Diese Medikamente werden beispielsweise dann eingesetzt, wenn es der Körper nicht mehr schafft, bestimmte Proteine selbst herzustellen, zum Beispiel während einer Chemotherapie oder bei chronischem Nierenversagen.

Ulm wird biopharmazeutische Drehscheibe von Teva

Tevas Biotech-Strategie beinhaltet sowohl die Entwicklung und Herstellung von innovativen Biopharmazeutika, also Originalpräparaten, als auch von Biosimilars. Diese sind einem innovativen Biopharmazeutikum sehr ähnlich und in Funktion, Qualität und Sicherheit gleichwertig. Da sie kostengünstiger als die jeweiligen Originalpräparate sind, gelten Biosimilars als die Generika der Biotechnologie. Teva hat derzeit sieben Biopharmazeutika auf dem Markt und ungefähr 20 Programme für innovative Biopharmazeutika oder Biosimilars in verschiedenen Entwicklungsphasen. Der Standort ist groß mit Generika der Marke Ratiopharm geworden.

Am Standort Ulm stellt das Unternehmen bereits seit 2006 Biopharmazeutika her. Das neue Biotech-Gebäude ist speziell für neue und innovative Antikörper-Medikamente ausgelegt. "Antikörper sind die komplexesten Biopharmazeutika, die es gibt“, sagt Fügenschuh. "Sie werden von lebenden Zellen hergestellt. Hier in Ulm im ganz großen Stil: Die größten Bioreaktoren haben ein Arbeitsvolumen von 15.000 Litern.“

Startschuss für die finale Phase im Ulmer Donautal

Jetzt können sich die Mitarbeitenden auf die bereits gestartete Inbetriebnahme- und Qualifizierungsphase fokussieren. Diese beinhaltet umfangreiche Testläufe, wobei sichergestellt wird, dass sämtliche Anlagen korrekt installiert und mit allen relevanten Komponenten verbunden sind. Das gesamte Gebäude ist fast vollständig automatisiert und digitalisiert, alles muss perfekt aufeinander abgestimmt sein. "Die Herstellung von Biopharmazeutika ist sehr komplex und technologisch aufwendig. Dies bringt auch besondere Anforderungen an den Bau und die Inbetriebnahme der Anlage mit sich“ sagt Fügenschuh. Ein Datum nennt Teva nicht. (AZ)