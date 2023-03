George Ezra kommt zum Open Air in den Klosterhof nach Wiblingen

Der Singer-Songwriter geht auf Tour, am 20. Juni will er beim Open Air in Wiblingen auftreten. Der Vorverkauf hat begonnen. Wo es Karten gibt.

Im Juni 2022 erschien George Ezras aktuelles Album "Gold Rush Kid". In diesem Jahr werden die Songs auf deutschen Bühnen präsentiert – auch im Klosterhof in Wiblingen, wo der Singer-Songwriter am Dienstag, 20. Juni, beim Open Air auftreten wird. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

George Ezra kommt zum Open Air nach Wiblingen

Zu seinem neuen Album erklärt George Ezra: "The Gold Rush Kid? That’s me! Zwölf wundervolle, erhebende und überwältigende Songs, die mehr als alles nach mir klingen. Das hält sie zusammen." Zwei Stücke aus dem Album erschienen bereits vorab: "Anyone for You (Tiger Lily)" und "Green Green Grass". Der 29 Jahre alte Brite begann vor zwölf Jahren ein Songwriting-Studium am Institute of Modern Music in Bristol. Ein Jahr später hatte er fünf Songs fertig, einen Plattendeal in der Tasche und warf sein Studium hin. Mit 19 Jahren kam dann der Durchbruch und er wurde direkt auf die Bühne des Glastonbury Festivals gebeten. Es folgte der Welterfolg mit seiner Single "Budapest" und anderen Songs wie "Barcelona", "Cassy O" und "Blame It on Me", die beiden Millionenalben "Wanted on Voyage" (2014) sowie "Staying at Tamara’s" (2018). Nun geht er wieder auf Tour, die ihn auch nach Deutschland führen wird.

Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.provinztour.com. Ticket-Hotline: 01806/570070 (20 Cent pro Anruf aus den Festnetzen, maximal 60 Cent pro Anruf aus den Mobilfunknetzen). (AZ)