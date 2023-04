Gepanzerte Autos, Steuerfahndung und sieben Anzeigen: Die Geschichte des Peter M.

Plus Ein Unternehmer will seine Unschuld und Fehler der Behörden beweisen. Über die Vorwürfe, ein ungewöhnliches Geschäftsmodell und die Arbeit des Finanzamts Ulm.

Die Anzeigen, die der Unternehmer Peter M. gegen drei Ulmer Richter und zwei Beschäftigte des Finanzamts Ulm erstattet hat, sind ins Leere gelaufen. Staatsanwaltschaft Ulm und Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart sehen kein strafwürdiges Verfahren. Der Geschäftsmann aus Niedersachsen wirft Steuerfahndung und Justiz vor, sie hätten ihn ruiniert. M. berichtet über seine Geschäfte mit gepanzerten Fahrzeugen und Luxusschlitten. Das Finanzamt gewährt Einblicke in die Arbeit der Steuerfahndung.

Peter M. ist verärgert. Er hat inzwischen auch die Staatsanwältin aus Ulm angezeigt und plant weitere Strafanzeigen gegen den Staatsanwalt aus Stuttgart sowie gegen zwei niedersächsische Polizeibeamte. Letztere hätten früher wegen anderer falscher Vorwürfe gegen ihn ermittelt und das Verfahren bei der Steuerfahndung Ulm ins Rollen gebracht.