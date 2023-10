Ulm

06:15 Uhr

Geplante Ulmer Flachs-Brücke: So könnte es weitergehen

Plus Wann die neue Brücke zum Spielplatz auf der kleinen Blauinsel kommt, ist weiter unklar. Das sind der Fahrplan, die Optionen und die Zusatzkosten für die Stadt.

Von Sebastian Mayr

Drei erhoffte Eröffnungstermine sind geplatzt, der jüngste wegen eines Produktionsfehlers. Wann die neue Brücke zum Spielplatz auf der kleinen Blauinsel am Lautenberg fertig ist, steht weiterhin nicht fest. Baubürgermeister Tim von Winning hat im Bauausschuss geschildert, wie es weitergeht, welche Optionen die Stadt hat und welche Kosten die Probleme verursacht haben.

Die Smart Circular Bridge aus Flachsfasern und Bioharz soll stabil und nachhaltig sein. Smart heißt sie, weil die Sensorik in der Brücke konstant ihren Zustand beobachtet und dabei Erkenntnisse für künftige Projekte liefert. Circular, weil das Bauwerk Teil eines Kreislaufes sein soll. Die EU fördert ein Projekt aus drei Brücken, eine ist im niederländischen Almere schon in Benutzung. Für Ulm sollte eine ökologisch noch bessere Variante ausprobiert werden. Doch das misslang. Bei der Produktion traten Gase aus und die Verantwortlichen sind unsicher, ob die Flachsfasern und das Bioharz an allen Stellen richtig miteinander verbunden seien. Weggeworfen werden soll das Bauteil nicht. "Die Brücke wird anderswo eingebaut, sie genügt aber den Ulmer Ansprüchen nicht", sagte von Winning. In einem zweiten Versuch soll die Flachsbrücke mit dem vom Bauwerk in Almere erprobten Harz gebaut werden. Das wäre nicht ganz so umweltfreundlich wie im gescheiterten Anlauf, aber ökologischer als bei einem herkömmlichen Bauwerk.

