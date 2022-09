Ulm

Geplantes Einstein-Museum in Ulm bekommt eine neue Leiterin

In Ulm entsteht ein Museum in Albert Einsteins Geburtshaus.

Lokal In Ulm entsteht ein Einstein-Museum. Nachdem der bisherige designierte Leiter zum Bürgermeister von Laupheim gewählt wurde, musste der Job neu vergeben werden.

Von Dagmar Hub

Am Montagnachmittag fiel die Entscheidung: Das künftige Einstein-Museum im „Engländer“ genannten Haus am Weinhof wird Sabine Presuhn leiten. Die promovierte Historikerin setzte sich in der Endrunde um die Position für die Leitung des Museums, das im kommenden Jahr eröffnet werden soll, gegen drei Mitbewerber durch.

