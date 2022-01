Ulm

Gericht entscheidet: Gerettete Hunde dürfen bei Pflegefamilien bleiben

Plus Polizei und Tierärzte hatten die Hunde aus miserablen Bedingungen befreit, doch die Züchterin wollte sie zurück. Nun hat ein Gericht entschieden.

Von Sebastian Mayr

Seit Juni 2021 leben 20 junge Zwergspitze bei Pflegefamilien, es waren ungewisse Monate. Denn die Züchterin versuchte, die Tiere auf gerichtlichem Weg zurückzuholen. Die Hunde hatte das Veterinäramt Biberach zuvor aus einer Hundezucht beschlagnahmt, in der sie in miserablen Bedingungen gehalten worden waren. Im Tierheim Ulm wurden die Hunde aufgepäppelt und monatelang versorgt, bis sie zunächst vorübergehend in die Familien vermittelt worden waren. Nun hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim die wohl letztgültige Entscheidung getroffen.

