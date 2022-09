Ulm

11:30 Uhr

Gericht nennt neue Details zum Machetenangriff: Bewohner schon verurteilt

Am 14. Februar dieses Jahres kommt es in der Friedenstraße in Ulm zu einer blutigen Auseinandersetzung mit einer Machete. In zwei Wochen startet der Prozess.

Lokal Der Machetenangriff in der Ulmer Oststadt kommt vor Gericht. Vor dem Prozessauftakt werden nun neue Details bekannt. Ein Beteiligter wurde bereits verurteilt.

Von Michael Kroha

Am Abend des Valentinstages kam es in der Ulmer Friedenstraße zu einer blutigen Auseinandersetzung. Der Vorfall hatte in Ulm und Umgebung großes Aufsehen erregt. In zwei Wochen kommt es zum Prozess. Vier Personen werden auf der Anklagebank vor dem Ulmer Landgericht Platz nehmen. Ihnen wird besonders schwerer Raub vorgeworfen. Ein Beteiligter des "Machetenangriffs" wurde indes schon verurteilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen