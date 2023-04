Gericht überzeugt: 27-Jährige war die treibende Kraft beim Mord in der WG

Plus Weil es seinen Mitbewohner misshandelt und getötet hat, wird ein Paar zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Frau soll ihren Partner gezielt manipuliert haben.

Kurz vor dem Urteil im Laichinger Mordprozess meldete sich der Angeklagte erstmals zu Wort und belastete seine Freundin schwer. Doch das Gericht unter Vorsitz von Wolfgang Tresenreiter glaubte ihm nicht und verurteilte beide Angeklagte wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Nach Überzeugung der Kammer verprügelte der 24-Jährige seinen 31-jährigen Mitbewohner und erwürgte ihn schließlich. Doch seine 27-jährige Partnerin sei die treibende Kraft dahinter gewesen, "der böse Geist dieser Wohngemeinschaft".

Zwischen den beiden Angeklagten und dem Opfer, dem Ex-Freund der Frau, habe sich in Laichingen über Monate hinweg ein "toxisches Beziehungsgefüge" herausgebildet, sagte Vorsitzender Richter Wolfgang Tresenreiter in der Urteilsbegründung. "Das Beziehungsgeflecht ist der Ausgangspunkt, der alles verständlich macht und ohne den nichts verständlich ist."