Geschäft in Ulmer Innenstadt überfallen: "Ein Verrückter", sagt der Inhaber

Mit einer Pistole soll der unbekannte Täter eine Frau in dem Geschäft in der Ulmer Herdbruckerstraße bedroht haben. Trotz Fahndung konnte die Polizei ihn nicht finden.

Plus In der eigentlich ständig belebten Herdbruckerstraße bedroht ein Mann eine Frau in einem Geschäft mit einer Pistole. Der Täter flüchtet. Was der Inhaber dazu sagt.

Von Michael Kroha

Eigentlich fast zu jeder Tages- und Nachtzeit ist in der Ulmer Herdbruckerstraße etwas los. Bars, Kneipen und Geschäfte folgen eng aufeinander. Und dennoch ist am Dienstagabend ein bislang Unbekannter nicht davor zurückgeschreckt, dort einen Laden zu überfallen. Bewaffnet mit einer Pistole soll er eine Angestellte bedroht haben. Am Tag danach berichtet der Sohn der Inhaberfamilie unserer Redaktion: Seit über zwei Jahrzehnten würden sie das Geschäft führen. Derartiges sei aber noch nie passiert. "Natürlich nicht", sagt er.

