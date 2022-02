Ulm

18:00 Uhr

Geschichten am Fluss: Neustart für das Donauschwäbische Zentralmuseum

Der Beluga-Stör treibt immer noch sein Unwesen in der Donau, an mancher Stelle. Jetzt widmet ihm auch das DZM in Ulm ein eigenes Kapitel, im neuen Rundgang "Flussgeschichten".

Plus Das Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm hat sich für den großen Umbau eine Auszeit genommen. Was Gäste bei der Wiedereröffnung am 1. April erwartet.

Von Veronika Lintner

"Sie sind auf eigene Verantwortung hier", scherzt Direktor Christian Glass zur Begrüßung, im Donauschwäbischen Zentralmuseum (DZM). Gut, ein Bauarbeiter-Schutzhelm ist für diesen Museumsrundgang nicht nötig - aber tatsächlich kringeln sich drinnen noch ein, zwei Kabel aus den alten Mauern der Oberen Donaubastion. In den Gängen liegen hier und dort noch Folien und Malerflies. Zu einer Baustellenbesichtigung hat das DZM eingeladen. Denn hier, wo gut drei Jahre lang umgedacht, geplant, gebaut, gemalert, verkabelt wurde, soll bald alles wieder in den Fluss kommen. Am 1. April will das DZM, das mehr als ein Jahr lang geschlossen war, seine Wiedereröffnung feiern. Und zwar in rundumerneuerter Form, mit frischem Konzept. Noch braucht es Fantasie, um sich in der Baustelle das neue Museums-Erlebnis vorzustellen, aber der erste Eindruck macht neugierig: Der Neustart verspricht Geschichten vom bewegten Leben auf, am und mit dem Fluss, von Wien bis Belgrad - und bis zum Saurier, der in der Donau lebt.

