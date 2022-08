Geschlagen, getreten und ausgeraubt: Überfall vor einer Bar in Ulm

In der Ulmer Frauenstraße werden ein 32-Jähriger und ein 33-Jähriger geschlagen und getreten. Drei verdächtige Männer flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Vor einer Bar in der Ulmer Frauenstraße ist am frühem Mittwochmorgen ein Streit eskaliert. Erst wurde ein 32-Jähriger verprügelt, anschließend auch noch ein 33-Jähriger, der schlichtend eingreifen wollte. Nun ermittelt die Polizei wegen räuberischer Erpressung.

Demnach geriet der 32-Jährige in dem Lokal in Streit mit drei Männern. Gegen 2.15 Uhr verwiesen dann Angestellte die drei Männer nach Draußen. Der 32-Jährige verließ die Bar ebenfalls. Die drei Männer sollen ihn dann angegriffen und ihn am Boden liegend getreten haben, so die ersten Erkenntnisse der Polizei.

Ein 33-Jähriger wollte schlichtend eingreifen. Auch auf diesen sollen die Männer geschlagen und getreten haben. Einer der Täter soll unter weiteren Schlägen Geld von dem 33-Jährigen gefordert haben. Der schmiss dieses und sein Handy auf den Boden.

Die Männer nahmen die Gegenstände an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)