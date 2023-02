Gestohlenes Handy geortet: Mutmaßlicher Einbrecher binnen 12 Stunden gefasst

In Ulm wird in ein Geschäft am Kuhberg eingebrochen und dabei unter anderem ein Handy gestohlen. Weil das aber geortet werden kann, ist der mutmaßliche Täter schnell gefasst.

Weil ein gestohlenes Handy geortet werden konnte, wurde ein 16 Jahre alter mutmaßlicher Einbrecher in Ulm innerhalb von zwölf Stunden gefasst. Der Jugendliche soll am frühen Freitagmorgen in ein Geschäft am Eselsberg eingebrochen sein und mehrere Gegenstände gestohlen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach schob ein zunächst Unbekannter gegen 1.45 Uhr mit Gewalt die Schiebetüre des Geschäfts in der Straße Am Eselsberg auf. Im Verkaufsraum stahl die Person dann Münzgeld aus den Kassen. Außerdem riss er aus einer Kasse die gesamte Kassenschublade und nahm diese mit.

Der Täter durchsuchte auch die anderen Räume des Ladens und entwendete von dort weitere Wertgegenstände, darunter ein Handy. Er verließ das Gebäude letztlich durch einen Seiteneingang. Kurz vor 7.30 Uhr meldete eine Zeugin dann der Polizei den Einbruch, die daraufhin die Ermittlungen aufnahm. Dabei wurden auch eine Vielzahl an Spuren gesichert.

Der Eigentümer des gestohlenen Handys konnte sein Gerät zwischenzeitlich orten. Die Beamten fuhren daraufhin an die angezeigte Adresse. Hierfür ordnete der zuständige Richter beim Amtsgericht Ulm die Durchsuchung an. In der Wohnung traf die Polizei auf einen 16-Jährigen. Er hat die Tat wohl begangen, denn das Diebesgut fanden sie ebenfalls an der Adresse. (AZ)