Gesuchter 22-Jähriger in Prügelei am Ulmer Bahnhof verwickelt

Beamte der Bundespolizei haben am Samstagmorgen einen 22-Jährigen am Hauptbahnhof in Ulm festgenommen, der zuvor in einer körperlichen Auseinandersetzung verwickelt war.

Ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge geriet der Mann gegen 6 Uhr am Treppenaufgang vom Bahnsteig 8 zum Schillersteg aus noch unbekannten Gründen in einen verbalen Streit mit einer ebenfalls 22 Jahre alten Frau. Im weiteren Verlauf soll es zu gegenseitigen Schlägen und Tritten gekommen sein, als eine Streife der Bundespolizei auf den Vorfall aufmerksam wurde.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die eingesetzten Beamten fest, dass gegen den 22-jährigen tunesischen Staatsangehörigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Diebstahls vorlag. Die geforderte Geldstrafe im niedrigen vierstelligen Bereich konnte von dem Mann beglichen werden. Ihm blieb dadurch eine Ersatzfreiheitsstrafe erspart blieb und er wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach Angaben der Bundespolizei war der Mann mit knapp 0,8 Promille alkoholisiert. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung ermittelt. (AZ)