Opferambulanz Ulm schlägt Alarm: Gewalt gegen Kinder nimmt zu

Plus Die Gewaltopferambulanz Ulm berichtet von ständig steigenden Fallzahlen, vor allem im Bereich der häuslichen Gewalt. Junge Leute sind immer öfter betroffen.

Auf die ganz große Frage nach dem Warum hat auch Anna Müller keine eindeutige Antwort. "Ich vermute, dass durch die politische und wirtschaftliche Situation große Anspannungen herrschen. Aber wissenschaftlich in Zahlen fassen lässt sich das schwer", sagt die Leiterin der Gewaltopferambulanz am Universitätsklinikum Ulm. Fakt ist jedoch, dass die Einrichtung seit ihrer Gründung im Jahr 2021 stetig steigende Fallzahlen verzeichnet und vor allem immer mehr Kinder und Jugendliche von Gewalt betroffen sind.

Gewaltopferambulanz Ulm registriert mehr Fälle von Gewalt gegen Kinder

In der Gewaltopferambulanz können Betroffene Verletzungen dokumentieren und Spuren sichern lassen, ohne dass die Polizei eingeschaltet wird. Zwar können die Befunde später vor Gericht als Beweismittel verwendet werden, die Entscheidung, ob und wann es zu einer Anzeige kommt, liegt dabei jedoch ganz bei den Betroffenen selbst. Die Ärztinnen und Ärzte der Einrichtung sind an die Schweigepflicht gebunden und behandeln jeden Fall so vertraulich und unbürokratisch wie möglich. Prinzipiell kann in der Gewaltopferambulanz jede Art von Gewalt dokumentiert werden, doch rund 90 Prozent der Fälle stammen aus dem Bereich der häuslichen Gewalt.

