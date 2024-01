Gewinnspiel: Nelson Müller kocht und singt in Ulm

Musik ist die zweite große Leidenschaft von TV-Koch Nelson Müller. In seiner Show "Soul Food" verbindet er beides. So können Sie Tickets für seinen Auftritt im Februar gewinnen.

Wenn Pfifferlinge auf "The Temptations" treffen, ein Lammkotelett auf Diana Ross und ein Saibling auf Otis Redding, dann steht garantiert Koch Nelson Müller am Herd. Der Fernseh- und Sternekoch hat neben gutem Essen nämlich eine zweite Leidenschaft: die Musik. Müller betätigt sich auch als Sänger und Komponist. Am Sonntag, 18. Februar, 20 Uhr, präsentiert er zusammen mit seiner Band seine Live-Kochshow im Ulmer im Congress Centrum.

Der Koch mit ghanaischen Wurzeln ist in Stuttgart aufgewachsen, kochte vom Schwabenländle bis nach Sylt in hochkarätigen Restaurants und führt nun sein eigenes Restaurant im Ruhrgebiet. Nelson Müller beherrscht die gehobene und die bodenständige Küche gleichermaßen. Kochen und Musik – eine einzigartige Kombination, die Nelson Müller lebt und nun auch erstmalig auf die Bühne bringt. "SOUL FOOD by Nelson Müller" heißt sein Programm. "Die Gemeinsamkeit von Kochen und Musik liegt in der Tatsache, dass beides sehr sinnlich ist und ein hohes Maß an Kreativität voraussetzt", sagt Müller. "Beides, Essen und Musik, hat die Kraft, ein warmes, weiches Gefühl von Heimat zu erzeugen und dieses möchte ich mit meiner ersten Bühnen-Live-Show zum Leben erwecken."

So nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil

Tickets gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen sowie online unter www.provinztour.com oder - mit etwas Glück - in unserem Gewinnspiel. Unsere Redaktion verlost insgesamt 5 mal 2 Karten für die Veranstaltung am 18. Februar in Ulm. Wer teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff "Soul Food" und der Angabe seines vollständigen Namens an gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können die Karten dann an der Abendkasse abholen. Einsendeschluss ist der 7. Januar.

