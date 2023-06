Gildemitglieder zeigen in Ulm ihre Werke

Einen breit gefächerten Einblick in die Arbeit der Ulmer Künstlergilde gibt die aktuelle Schau in der Donaustraße.

Etwa 200 Mitglieder hat die 1919 gegründete Ulmer Künstlergilde. Aktuell stellt in den Räumen der Künstlergilde an der Donaustraße eine ganze Reihe von Mitgliedern Bilder und Skulpturen, Collagen und Assemblagen aus. Die Ausstellung ist bis zum 2. Juli zu sehen.

Bereits aus dem Schaufenster leuchtet dem Betrachter ein Diptychon der Dornstädter Künstlerin Sonja Hatzelmann in leuchtendem Rot und Weiß entgegen. "Feuer und Eis" heißt es, und erst in der Dopplung der Farben entsteht das eindrucksvolle Ganze: Seit drei Jahren etwa hat sich Sonja Hatzelmann der Farbe Rot zugewandt, und sie malt rein intuitiv, ohne vorherige Festsetzung, was entstehen soll. Auch im Untergeschoss ist ein feurig leuchtendes Diptychon Sonja Hatzelmanns zu sehen – loderndes Feuer oder ein Ausbruch des Stomboli?

Vielfältige Kunst der Ulmer Gilde

Mit der Kettensäge arbeitet der Künstler Rainer Steinemann, von dem im Schaufenster wie auch im Erdgeschoss Holzskulpturen zu sehen sind. Pia Leupold verarbeitet in einer Trompeten-Linie alte Blasinstrumente zu Skulpturen, deren Titel Anspielungen an real existierende Pflanzen sind – an den Trompetenbaum und an die Herbsttrompete, einen Pilz. Tina Schnapkas witzige Assemblagen vereinen Kunst in kleinen Kästen mit Spielzeugfigürchen ihrer Kindheit – mit Snoopie und Garfield und mit den kleinen Plastiktierchen am Schnürchen, die laufen konnten. Marita Tobners charakteristische Handschrift ist nicht nur in ihren eigenen Arbeiten zu erkennen, sondern auch in der von Schülerinnen und Schülern der Künstlerin, die das Atelier Malraum am Unteren Kuhberg hat. Gaby Ruf fällt durch ausgesprochen expressive Arbeiten auf, während das jüngste Künstlergilde-Mitglied Moritz Oppotsch gekonnt ein großformatiges flauschiges Vogeljunges namens "Friedens-Uwe" in Neonfarben versetzt.

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag, 14 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag, 11 bis 17 Uhr. Die Ausstellung läuft bis 2. Juli.

Lesen Sie dazu auch