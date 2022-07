Girard Rhoden verabschiedet sich nach 27 Jahren vom Theater Ulm

27 Jahre lang war Girard Rhoden einer der Publikumslieblinge am Theater Ulm. Dort geht er nun in den Ruhestand - in der Musikszene der Stadt bleibt er weiterhin präsent.

So richtig kann man es sich noch nicht vorstellen: Girard Rhoden, seit 1995 festes Ensemblemitglied am Theater Ulm und wegen seiner charismatischen Bühnenpräsenz und Bescheidenheit einer der Publikumslieblinge des Musiktheaters, geht in den Ruhestand. Musikalisch wie privat wird man ihn in der Region aber weiter treffen - denn der 66-Jährige leitet natürlich weiter den Elchinger Hope-Gospelchor, arbeitet weiter als Stimmbildner bei den Georgschorknaben und an der AdK. Was er aber genießen will: stressfreier und ohne Termindruck leben, mehr Sport machen, der Freude am guten Kochen frönen.

So kam Girard Rhoden nach Ulm ans Theater

27 Jahre am Theater Ulm - das ist eine lange Zeit. Für Girard Rhoden aber keine Frage: "Ich liebe Ulm." Von woher immer er an die Donau zurückkehrt, erzählt der in Chicago geborene Opernsänger, sei es stets das Gefühl, nach Hause zurückzukommen. Rhoden stammt aus einer musikalischen Familie, beide Eltern sangen in Chören, die Söhne lernten Saxofon. Der Vater legte eine Zeit lang jeden Sonntagmorgen Verdis Requiem auf. "Ich konnte es auswendig", erinnert sich der Sänger. Doch der Berufswunsch Opernsänger war für seine Eltern dennoch eine Überraschung.

Nach dem mit dem Meister-Diplom beendeten Gesangsstudium jobbte Girard Rhoden zunächst in San Francisco. Nach Europa gehen, wegen der Musiktheater dort - ja. "Aber in den USA weißt du nicht, wann du so weit bist, dass du es schaffst", erinnert er sich und an die Erkenntnis: "Man muss es einfach machen!" Gedacht, getan. Mit einer Tourneeproduktion des an die Oper angelehnten "Carmen Jones"-Musicals, in dem er die Figur des José sang, kam Girard Rhoden 1987 nach München. Nach mehreren kurzen Stationen an anderen deutschen Theatern landete Rhoden 1995 schließlich in Ulm, wo das Publikum ihn unter anderem in der Titelrolle von Jules Massenets "Werther", als Grafen Almaviva in Rossinis "Barbier von Sevilla" oder als Sigismund Sülzheimer im "Weißen Rößl" in Erinnerung hat.

Mit 50 begann Girard Rhoden, Gesang neu zu lernen

Mit 50 dann begann Girard Rhoden, Gesang neu zu lernen - technische Dinge, die er während seines ersten Studiums nicht gelernt hatte, hatten seine Stimme belastet. "Über diese zweite Gesangsausbildung habe ich viel mehr Zugang zu mir selbst und meiner Stimme bekommen", erzählt der Tenor, der auch gern Jazz singt. Diese Erfahrung will Rhoden weitergeben. Deshalb arbeitet er besonders gern mit den Georgschorknaben. "Es ist etwas Tolles, die Sänger von der Kindheit an zu begleiten, bis sie junge Männer sind, und die Entwicklung der Persönlichkeiten mitzuerleben." Und manchmal wird aus einem Sängerknaben auch ein Kollege - so wie der inzwischen 29-jährige Konstantin Krimmel, der inzwischen Mitglied der Bayerischen Staatsoper ist.

