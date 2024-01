Ulm

Gisela Jäckle stellt im Kornhauskeller aus

Plus Kupfer ist das bestimmende Material und die bestimmende Farbe dieser Ausstellung der Ulmer Künstler. Das gibt es dort zu sehen.

Von Dagmar Hub

Noch bis zum 26. Januar ist die Ausstellung "Grenzgang und die Liebe zum Leben" der Ulmer Künstlerin Gisela Jäckle bei der pro arte Ulmer Kunststiftung in der Galerie im Kornhauskeller zu sehen. Die Bildhauerin, Grafikerin und Malerin Gisela Jäckle bespielt die Räume der Galerie in spezielle Farbschattierungen aufgeteilt – in Kupferrot respektive Grau-Blau-Tönen.

Kupfer, mit dem Gisela Jäckle seit 2005 arbeitet, ist eines der beherrschenden Materialien und einer der beherrschenden Farbtöne der Schau – sowohl in zweidimensionalen Arbeiten mit Kupferstift als auch in kupfernen Materialbildern, Wandinstallationen mit Kupferdrähten und in steinernen Skulpturen aus roten Travertin, zum Teil mit geglühtem Stahl. Andererseits arrangiert Gisela Jäckle Installationen, Steinarbeiten und Bilder, in denen Anthrazitkohle, Basalt, Granit, Sodalith und Labradorit farbgebend sind. Ganz in Grau erscheint ein Arrangement aus neun Granitquadern mit Graphitauflage, die ein wenig an verlegte Stolpersteine erinnern.

