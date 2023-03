Glas an den Kopf geworfen: Streit in Ulmer Lokal eskaliert gewaltig

Nach einem Streit gingen in der Ulmer Innenstadt mehrere Frauen und Männer aufeinander los. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an.

In einer Gaststätte in der Ulmer Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen ein Streit gewaltig eskaliert. Die Polizei musste nach eigenen Angaben mit mehreren Streifen anrücken. Mehrere Frauen und Männer seien aufeinander losgegangen, heißt es.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war es gegen 4.10 Uhr zu Streitigkeiten in der Gaststätte gekommen. Einer Person wurde wohl ein Glas an den Kopf geworfen. Dabei hätten herumfliegende Splitter auch eine 19-jährige Unbeteiligte im Gesicht getroffen.

Der Sicherheitsdienst habe daraufhin die Beteiligten nach draußen gebracht. Dort aber seien die Streitigkeiten weitergegangen. Ein Zeuge verständigte daher die Polizei, die daraufhin mit mehreren Streifen anrückte. Beamte hätten dann die drei Frauen und zwei Männer im Alter von 19 bis 35 Jahren getrennt und die Personalien festgestellt.

Das Polizeirevier Ulm Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, was genau passiert ist und wer in welcher Form an der Auseinandersetzung beteiligt war. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/188-3312 entgegengenommen. (AZ)