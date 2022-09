Gleis 44 feiert vierten Geburtstag

Eigentlich hätte der Kultur-Club Gleis 44 in Ulm nur drei Jahre alt werden dürfen. Doch vorerst geht es weiter - unter anderem mit einem von russischen Exil-Künstlern gestalteten Abend.

Orte wie das Gleis 44 - Räume, an denen Subkultur gedeihen kann, gibt es in Ulm derzeit nur wenige. Nun hat die Einrichtung sogar länger Bestand als geplant. Das Gleis 44 feiert dieses Jahr einen Geburtstag, den es eigentlich nie gegeben hätte. Ursprünglich war das kulturelle Zwischennutzungsprojekt hinter dem Hauptbahnhof nur für drei Jahre geplant. Jetzt sind es vier und zumindest für die nächste Zeit wird es trotz aller Schwierigkeiten der letzten Jahre lebensverlängernde Maßnahmen geben, verrät Gründungsmitglied und Geschäftsführer Samuel Rettig.

Darum musste das Gleis vergangenes Jahr kurzzeitig schließen

Er spricht von einem harten vierten Jahr, das aber gezeigt habe, wie gut das Konzept des Gleis 44 in Ulm ankommt. "Wir machen auf jeden Fall, solange es geht, weiter", kündigt Rettig an. Die Schwierigkeiten, von denen der Geschäftsführer spricht, gab es im Oktober 2021. Das Gleis musste vorübergehend schließen. Vorangegangen waren Auseinandersetzungen mit Anwohnern und fehlende Gutachten zur Lärmemission. Die notwendigen Genehmigungen wurden nachgereicht, das Gleis 44 durfte vorerst weitermachen. Nur der Gleisgarten, also der Außenbereich, durfte nicht wieder geöffnet werden.

Der Gleis-Geburtstag wird daher nur im kleinen Kreis gefeiert, wenn überhaupt. "Wir freuen uns natürlich sehr über unser vierjähriges Bestehen. Aber da wir wenn, dann nur im Club feiern könnten - draußen dürfen wir nicht - und das Gleis ja viel mehr als Club ist, lassen wir es lieber ganz", erklärt Samuel Rettig, der sich als neuer Pächter des Liederkranzes in der Friedrichsau nun einem weiteren Projekt zuwendet. Dort sollen manche Veranstaltungen verwirklicht werden, die ursprünglich für den Gleis-Garten geplant waren.

Festival mit ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern geplant

Doch auch für das Gleis 44 steht im Herbst wieder viel an. "Unser größtes Projekt ist ein kleines Festival, das wir mit Künstlerinnen und Künstlern aus der ukrainischen Subkultur auf die Beine stellen", teilt Rettig mit. Am 28. und 29. Oktober gibt es Ausstellungen und auch im Club werden an diesen Abenden ukrainische Gäste an den DJ-Pults stehen. Eigentlich sei das Projekt seit 2020 als überwiegend russisches Kulturfestival geplant gewesen, mit dem die Macher zeigen wollten, dass Russland mehr sei als Putins Propaganda, UDSSR-Nostalgie und Matroschkas. Rettig sagt dazu: "Es gibt viele Akteurinnen und Akteure, die aktiven Widerstand leisten und in diesem Jahr fliehen mussten. Deshalb sind am 17. September, anlässlich der Ulmer Kulturnacht, russische Exil-Künstlerinnen und Widerstandsakteure eingeladen, ihre Arbeiten im Gleis 44 zu präsentieren." Wichtig ist ihm dabei der Hinweis, dass all jene, die dabei im Gleis auftreten, eine Deklaration unterschreiben, die den Angriffskrieg verurteilt und dass die erzielten Einnahmen an Hilfsorganisationen in der Ukraine gehen.

Darüber hinaus ist am 4. November die Wiener Autorin Stefanie Sargnagel zu Gast mit einer Lesung, die in Kooperation mit der VH Literatur veranstaltet wird. Außerdem wird es gemeinsam mit dem Kunstwerk e.V. eine dreiteilige Konzertreihe aus Jazz- und Rock-Konzerten geben. Und das Gleis 44 will das Prä-Pandemie-Format "Entgleisung" wieder aufleben lassen, bei dem gemeinsam mit PONTE klassische Konzerte im Gleis stattfinden - mit Flügel auf dem Dancefloor.

Außerdem seien noch kleinere Projekte im Rahmen von Nachwuchsförderung und mit studentischen Initiativen geplant. Rettig sagt: "Wie in den letzten Wochen nochmals deutlich sichtbar wurde, passiert in Ulm zu wenig Subkultur, was uns sehr leidtut." Die geplanten Workshops sollen auch außerhalb des Gleises einen Input für Ulm leisten. (AZ)