Glückloser Dieb will Bedienung in Ulm bestehlen

Das beherzte Eingreifen hindert einen Mann daran, einen Gastro-Angestellten um seinen Lohn zu bringen. Der flüchtet anschließend auf dem Fahrrad.

Offensichtlich auf den Bedienungsgeldbeutel abgesehen hatte es ein Mann am frühen Sonntagmorgen in Ulm. Und das kam so: Gegen 4 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Gaststätte in der Ulmer Innenstadt, dass sich ein Gast offensichtlich für den hinter der Theke abgelegten Geldbeutel interessiert. Der Mann hatte sich über den Tresen gelehnt und versuchte, diesem habhaft zu werden.

Der Türsteher konnte den Mann nicht aufhalten

Mit einem beherzten Griff verhinderte der Mitarbeiter den Diebstahl und versuchte den Mann festzuhalten. Der riss sich jedoch los und flüchtete aus der Gaststätte. Auch dem Türsteher gelang es nicht, den glücklosen Dieb festzuhalten. Der stieg stattdessen auf sein Rad und fuhr davon. Einer herbeigerufenen Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte wurde der Unbekannte als dunkelhäutig beschrieben. An weitere Einzelheiten konnten sich die Zeugen nicht mehr erinnern. (AZ)