Drogen im Wert von 400.000 Euro: FBI-App führt Ermittler zu Dealer

Kriminelle kommunizieren vermeintlich sicher über eine App – doch die kommt vom FBI. Die Staatsanwaltschaft Ulm klagt einen Mann an, der so aufgespürt wurde.

Wenn man so will, ist ein mutmaßlicher Dealer aus Göppingen auf einen Trick des FBI hereingefallen. Der heute 28 Jahre alte Mann soll Drogen im Gesamtwert von mehr als 400.000 Euro gekauft haben, den Marktwert des Rauschgifts schätzt die Staatsanwaltschaft sogar auf mehr als eine halbe Million Euro. Nun hat die Behörde Anklage gegen den Mann erhoben. Eine von der US-amerikanischen Sicherheitsbehörde entwickelte Verschlüsselungssoftware brachte die Polizei auf die Spur des Mannes.

Der Mann aus Göppingen soll in sieben Fällen mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt haben, außerdem wirft ihm die Staatsanwaltschaft Ulm unerlaubtes Führen einer Schusswaffe vor. Sie hat dieser Tage Anklage zum Landgericht Ulm erhoben, wie am Dienstag durch eine Pressemitteilung bekannt wurde. Demnach soll der Mann im Zeitraum von Februar bis September 2021 acht Kilo Kokain, 15 Kilo Amphetamin und 39 Kilo Marihuana bezogen und anschließend gewinnbringend im Raum Göppingen für einen Gesamtpreis von mehr als 400.000 Euro erworben und später verkauft haben. Der Marktwert der gehandelten Betäubungsmittel dürfte der Staatsanwaltschaft zufolge bei mehr als einer halben Million Euro gelegen haben. Bei seiner Festnahme soll der Mann unter dem Fahrersitz seines Autos eine scharfe Schusswaffe mit sich geführt haben, für die er keine waffenrechtliche Erlaubnis besaß.

Krypto-App vom FBI: Staatsanwaltschaft Ulm klagt mutmaßlichen Dealer an

Auf die Spur des Angeschuldigten kamen die Ermittlungsbehörden über die Auswertung sogenannter Krypto-Chat-Nachrichten, welche die Drogengeschäfte dokumentierten. Der Tatverdächtige hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert, er befindet sich seit Mitte September 2022 in Untersuchungshaft.

Der Mann nutzte nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Handy, auf dem eine Krypto-App installiert war. Damit ist nur Kommunikation mit einem anderen Handy möglich, auf dem dieselbe App gespeichert ist. "Aus unserer Sicht gibt es kaum eine legale Nutzungsweise für solche Apps. Die Sicherheit ist höher als beim Darknet. Wer einen solchen Aufwand betreibt, hat in aller Regel etwas zu verbergen", sagt Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger. Dieser Fall sei nicht der erste dieser Art in Ulm, allerdings gebe es zwei Besonderheiten. Die erste ist die schiere Menge des Rauschgifts und die zweite der Umstand, das hier keine Krypto-App geknackt wurde.

Organisierte Kriminalität: Bundeskriminalamt berichtet von 140 Haftbefehlen

Immer wieder nutzen Kriminelle nach Bischofbergers Angaben diesen verdeckten Kommunikationsweg. Medienberichten zufolge sind so Drogendeals, Auftragsmorde und Waffengeschäfte abgesprochen worden. Die in diesem Fall genutzte App Anom ist allerdings von der amerikanischen Sicherheitsbehörde FBI selbst entwickelt worden, um Zugriff auf die Kommunikation von kriminellen Organisationen zu erhalten. Wenn sich Kriminelle über den vermeintlich sicher verschlüsselten Weg austauschten, las das FBI mit. Über die Endgeräte, auf denen diese App installiert wurde, war jeder Nutzerin und jedem Nutzer eine eindeutige Identifikation zugewiesen, die nicht geändert werden konnte. Kommuniziert werden konnte nur noch mit Personen, die dieselbe App nutzten, anderes Telefonieren oder Surfen war mit diesem Endgerät nicht mehr möglich. Nutzerinnen und Nutzer gingen fälschlicherweise davon aus, vor Abhör- und Überprüfungsmaßnahmen der Strafverfolgungsbehörden in besonderem Maße geschützt zu sein. Tatsächlich stellte das FBI die Nachrichten den Behörden der jeweiligen Länder zur Verfügung, in diesem Fall dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden.

Das Bundeskriminalamt vermeldete im Juli 2022, es seien 140 Haftbefehle vollstreckt worden. Nach Angaben der Staatanwaltschaft Ulm ist obergerichtlich geklärt, dass die Erkenntnisse aus der Auswertung der Krypto-Handys vor deutschen Gerichten verwertet werden dürfen.