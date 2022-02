Polizei zieht nach "Spaziergängen" Bilanz: Frau mit Luftgewehr angeschossen?

Gegen die Corona-Maßnahmen gehen in der Region Tausende Menschen auf die Straße. In Ulm kommt es zu Verstößen gegen die Maskenpflicht. In Göppingen ist möglicherweise ein Schuss gefallen.

Um die 500 Personen, so schätzt es die Polizei, sind am Montagabend wieder einmal gegen die Corona-Maßnahmen in Ulm und Neu-Ulm auf die Straße gegangen. Für den Teil des "Spaziergangs", der auf bayerischem Grund stattfand, vermeldet die Polizei einen "störungsfreien" Verlauf. In Ulm mussten die Beamtinnen und Beamten angesichts der geltenden Allgemeinverfügung und der damit verbundenen Maskenpflicht mehrere Anzeigen verfassen. In Göppingen ist möglicherweise ein Schuss mit einem Luftgewehr gefallen.

Mindestens 15 Versammlungen seien es am Montag gewesen, die im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm abgehalten wurden. Das erstreckt sich über die Stadt Ulm sowie die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Heidenheim und Göppingen. Die Polizei sei mit starken Kräften präsent gewesen - auch mit Anti-Konflikt-Teams, um "für die Transparenz der polizeilichen Maßnahmen und damit für die notwendige Deeskalation und Kommunikation" zu sorgen. Die Versammlungen seien aus polizeilicher Sicht weitgehend ruhig und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, heißt es.

Ulmer Polizei ermittelt gegen 15 Personen wegen Maskenpflicht-Verstoß

In Ulm habe die Polizei schon im Vorfeld der erneut nicht angemeldeten Versammlung knapp 100 Personen angesprochen und auf die Maskenpflicht hingewiesen. Die Angesprochenen seien dem zunächst nachgekommen, heißt es. Beim "Spaziergang" aber hätten dennoch viele Teilnehmer keine Maske getragen. Gegen 15 Personen werde nun wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Maskenpflicht ermittelt.

Bei einer Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen in Göppingen ist möglicherweise ein Schuss mit einem Luftgewehr gefallen. Laut Polizei hatte eine Teilnehmerin der Versammlung am Montag einen Schmerz im unteren Rücken gespürt. In der Jacke der Frau war ein Luftgewehrgeschoss hängen geblieben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben eines Sprechers vom Dienstag handelt es sich bei Luftgewehrgeschossen um kleine Bleikügelchen - ähnlich jenen, wie sie bei Schießbuden auf Jahrmärkten verwendet werden.

Im Bereich des Präsidiums Schwaben Süd/West - zuständig auf der bayerischen Seite zwischen Donau bis Bodensee (auch den Landkreis Neu-Ulm) - sind der Polizei insgesamt 25 Versammlungen bekannt, die am Montag stattfanden. Die Gesamtanzahl der Teilnehmenden wird auf 6300 geschätzt. Zur größten angezeigten Versammlung sei es in Kempten mit rund 1800 Personen gekommen. Dort und in Memmingen habe es auch Gegendemonstrationen gegeben. An diesen hätten jeweils etwa 30 Personen teilgenommen. In allen Fällen verliefen die Versammlungen störungsfrei, so die Polizei.(dpa, AZ)