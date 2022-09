Ulm

Brauerei Gold Ochsen feiert in großem Stil in Ulm – trotz doppelter Krise

Lokal Ulms ältestes Unternehmen wird 425 Jahre alt. Das ist Grund genug für ein großes Fest in der Brauerei. Auch wenn Gold Ochsen gleich mehrere Sorgen plagen.

Im Jahr 1597 gründete der Wirt Gabriel Mayer in der Ulmer Herdbruckerstraße die Brauerei Gold Ochsen. 425 Jahre ist das her. Am Veitsbrunnenweg - dem heutigen Sitz der einzigen größeren Brauerei der Region - wird deswegen ein Oktoberfest gefeiert: Das Brauereifest startet am Samstag, 1. Oktober, um 14 Uhr. Und auch am 2. Oktober wird ab 10 gefeiert. Auch wenn Braumeister Stephan Verdi derzeit nur bedingt zum feiern zu Mute ist.

