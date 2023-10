Ulm

vor 49 Min.

"Gott des Gemetzels" in der Theaterwerkstatt: Gekonnt dargestellte Eskalation

Plus Die Theaterwerkstatt Ulm bringt Yasmina Rezas "Gott des Gemetzels" auf die Bühne. Und das so überzeugend, dass selbst gnadenlose Aggression zum Vergnügen wird.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

So manche Gabe ist am Ende dem Gott des Gemetzels geopfert. Sichtbares wie Handy und bunte Astern, vor allem aber liegen da die Scherben der potemkinschen menschlichen Fassaden. Ziviler Umgang ist dünnes Eis. Dass das Publikum über das menschliche Scheitern in Yasmina Rezas Kammerspiel "Gott des Gemetzels" in der Theaterwerkstatt Ulm tatsächlich auch lachen kann, liegt an der feinen Regie Jörg Zenkers und an der Spielkunst der vier Akteure auf der Bühne.

Theaterwerkstatt Ulm spielt Yasmina Rezas "Gott des Gemetzels"

Alles fängt ein bisschen peinlich, aber doch sehr bürgerlich-gesittet an. Ferdinand, der elfjährige Sohn des Ehepaares Annette und Alain Reille, hat seinen Klassenkameraden Bruno mit einem Bambusstock geschlagen. Ein Zahn ist ausgeschlagen, ein zweiter gefährdet. Brunos Eltern, Michel und Véronique Houillé, bitten die Eltern Ferdinands zum Gespräch. Woran es zu eskalieren, zu scheitern beginnt? Wahrscheinlich zunächst an den fiesen kleinen Unterstellungen, mit denen Véronique (Karen Knaier) die Eltern des jungen Übeltäters demütigt, und sich das Recht nehmen will, das Kind des anderen Paares zu bestrafen. Jörg Zenker zeichnet Véronique als kulturaffin, von pädagogischem Ehrgeiz beseelt und sozialkritisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen